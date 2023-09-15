В Краснодарском крае тушат пожар в ангарах крупного склада

Пламя локализовано сотрудниками ГУ МЧС.

На территории Краснодарского края российские специалисты из экстренного ведомства ликвидируют возгорание на крупном складе.Соответствующей информацией с местными журналистами поделились представители пресс-службы экстренного ведомства по региону. Известно, что пожар начался в станице Новодмитриевская. По данным очевидцев, огонь охватил три помещения. Общая площадь распространения пламени составила около двух тысяч квадратных метров.

На месте активно работают пожарные, спасатели присвоили пожару третий ранг. пресс-служба ГУ МЧС по Кубани

На текущий момент пожар локализован. Пожарные тушат огонь на оставшихся небольших участках. В общей сложности на месте инцидента работают 78 человек личного состава ГУ МЧС и 28 единиц техники.

В Петербурге у станции метро "Садовая" горел светофор.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России