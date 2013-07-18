В Петербурге у станции метро "Садовая" горел светофор

Сведений о пострадавших нет.

В четверг, 14 сентября, в Адмиралтейском районе Петербурга у дома по переулку Гривцова, 26, полыхал светофор. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 16:25. Горела пластиковая часть сооружения на площади 0,5 "квадратов". Уже к 16:35 огонь локализовали.

Сведений о пострадавших нет. К ликвидации привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

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