МЧС: 15 ноября ожидаются сильные осадки и гололедица в Петербурге

Как рассказали синоптики, во вторник ожидаются сильные осадки и гололедица на дороге.

Во вторник, 15 ноября, МЧС предупреждают петербуржцев об ухудшении погоды. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Как рассказали синоптики, во вторник ожидаются сильные осадки и гололедица на дороге.

Напомним, что циклон Sue 15 ноября принесет в Петербург мокрый снег. По словам Колесова, снег некоторое время будет оставаться на земле, потому что температура воздуха довольно низкая. Ночью температура воздуха будет 0…+2 градуса, днем столбики термометра покажут 1…3 градуса тепла при облачной погоде. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду на акваториях залива и Невской губы

Ранее в Ленобласти 15 ноября ожидается налипание мокрого снега. На востоке Ленобласти ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный, днем переходящий к восточному, северо-восточному 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5, днем -3...+2 градуса.

Фото: Piter.tv

