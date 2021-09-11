МЦД-5 планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году

Глава Москвы оценил планы по развитию сетей МЦД.

Глава российской столицы Сергей Собянин сообщил, что МЦД-5 (пятый Московский центральный диаметр, получивший название "Ярославско-Павелецкий") планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Об этом чиновник рассказал президенту РФ Владимиру Путину во время личной встречи в Кремле. Мэр заметил, что в общей сложности за последние года в городе введено в эксплуатацию 80 станций метрополитена. В текущем году подземка пополнится еще 10 станциями, а также уже работают МЦД-1 и МЦД-2. Ведется работа над строительством МЦД-3 и МЦД-4.

МЦД-3 мы планируем запустить в 2023 году. МЦД-4 - постараемся тоже в 2023 году, но, может, он перейдет на 2024-й. Сейчас с железнодорожниками пытаемся максимально ускорить его. И останется пятый диаметр, он планируется на 2024-2025 годы. Сергей Собянин, мэр Москвы

Напомним, что МЦД-3 напрямую связан с Ленинградским направлением железной дороги, а также с высокоскоростной магистралью, поэтому специалисты занимаются созданием транспортного входа с этого объекта на ВСМ. При этом МЦД-4 объединяет практически все вокзалы, кроме Павелецкого.

Собянин: последнюю часть БКЛ метро Москвы введут в начале 2023 года.

Фото: Kremlin.ru

Видео: YouTube / Россия 24