МАГАТЭ: сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" в Японии вскоре возобновится

В стране отменили предупреждение о цунами.

Япония проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что предупреждение о цунами снято. В связи с оперативной обстановкой сброс очищенной воды с "Фукусимы-1" вскоре возобновится. Соответствующей информацией профильное агентство поделилось с подписчиками через социальные сети.

Япония проинформировала МАГАТЭ о том, что вчерашнее предупреждение о цунами снято и сброс очищенной воды с "Фукусимы-1" вскоре возобновится. сообщение МАГАТЭ в соцсетях

Напомним, что 30 июля в профильной организации указали, что процесс сброса в мировой океан очищенной воды был прекращен властями Токио по соображениям безопасности. В тот день у берегов Камчатского края произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Магнитуда подземных толчков, по данным от местных властей, достигла 8,8 баллов. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН уведомил о показателе в 8,7 балла. Затем на территории произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5 баллов. В Северо-Курильском районе Сахалинской области администрация ввела режим чрезвычайной ситуации. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

Более 230 камчатцев провели ночь в пунктах временного размещения.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / IAEA - International Atomic Energy Agency