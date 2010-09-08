Более 230 камчатцев провели ночь в пунктах временного размещения

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов лично проверил организацию условий в пунктах временного размещения для местного населения, созданных региональными властями после недавнего землетрясения. Объекты открыты специально для тех жителей полуострова, которые чувствуют для себя необходимость временно покинуть жильё вследствие возможных рисков разрушения зданий или психологического дискомфорта. Чиновник осмотрел места и уточнил, что они оборудованы всем необходимым для комфортного и безопасного пребывания людей. Населению предоставляется тепло, питание, медицинская помощь, а также возможность отдохнуть от стрессовой ситуации.

Мы внимательно выслушали каждого обратившегося, получили исключительно положительные отзывы. Владимир Солодов, глава Камчатки

После проведённой проверки чиновниками было принято решение продлить функционирование временных центров ещё на одну неделю. При этом массовое обращение граждан за поддержкой в регионе отсутствует, но возможность остаться в комфортных условиях крайне важна для определённого круга лиц. Пункты временного размещения принимали жителей и гостей полуострова в течение всей ночи. Утром многие постояльцы покинули ПВР.

Напомним, что накануне вечером 200 человек расселились в два ПВР. Со всеми работали психологи МЧС России. Специалисты отслеживали уровень тревожности граждан, снимали напряжение, подсказывали родителям, как можно помочь напуганным детям.

В РСТ рассказали о ситуации с туристами после землетрясения на Камчатке.

Фото: Telegram / Солодов. Камчатка