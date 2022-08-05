В РСТ рассказали о ситуации с туристами после землетрясения на Камчатке

На данный момент никто из туристов не обращался за помощью.

Российские туроператоры устанавливают связь с группами путешественников, который сейчас находятся на Камчатке. Согласно предварительным данным, в российском регионе может находиться около семи-восьми тысяч туристов. Соответствующими данными поделились с журналистами сотрудники пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ). В ведомстве заметили, что компании оперативно корректируют программы для индивидуальных туристов с учетом введенных местными властями ограничений. Дополнительно уточняется, что люди, находящиеся на круизном судне "Профессор Хромов" в районе Курильских островов, в текущий момент остаются в безопасности после землетрясения. Все маршруты выполняются в штатном режиме.

Актуальные данные будут публиковаться по мере поступления. РСТ призывает туристов соблюдать рекомендации властей и следить за обновлениями. Информация дополняется. пресс-служба РСТ

Напомним, что магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7 балла. Об этом сообщил филиал ФИЦ ЕГС РАН. Администрацией была объявлена угроза цунами. Власти призвали население не приближаться к берегу в опасных районах. По предварительным сведениям, в связи с землетрясением на Камчатке жалоб и пострадавших туристов нет.

В США и Японии объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке.

Фото и видео: Telegram / Kamchatka_life.ru, Камчатский филиал "Единой геофизической службы Российской академии наук" (ЕГС РАН).