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В США и Японии объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

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Ранее угроза опасности была объявлена также в Китае.

Угроза цунами объявлена для тихоокеанского побережья США и восточных районов Японии после землетрясения на территории Камчатского края. Соответствующее заявление сделали местные сейсмологи. Согласно информации от Метеорологического агентства из Токио,  высота морских волн в акватории региона может составить  три метра. Специалисты ожидают, что  они достигнут береговой линии Японии около десяти часов утра по местному времени (четыре часа утра по московскому времени). Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) также объявило угрозу образования цунами для Аляски и Гавайских островов. По предварительной оценке от экспертов из NOAA, магнитуда землетрясения на Камчатке достигла 8,7 балла.

Иностранные журналисты уточнили, что на сушу у японских берегов выбросило нескольких китов. Цунами ожидаются минимум в восьми префектурах, включая центральные и северо-восточные части страны.

В РАН допустили новые толчки и афтершоки магнитудой до 7,5 еще месяц после землетрясения.

Фото и видео: агентство NHK (18+)

Теги: землетрясенин, камчатский край, цунами, япония
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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