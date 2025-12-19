МАГАТЭ хочет получить доступ к потенциальным ядерным объектам в Сирии

Рафаэль Гросси планирует организовать инспекцию в Дейр-эз-Зор.

Международное агентство по атомной энергии рассчитывает в 2026 году получить доступ к объектам на территории Сирии, которые потенциально могут быть причастны к созданию ядерного оружия. Соответствующее заявление иностранным журналистам из эмиратского издания The National сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как известно, при прошлом правительстве совершались действия, которые могли быть связаны с разработкой ядерного оружия. Не все остатки этой программы были учтены и проверены. Надеемся, что это не так, но это может быть потенциальный источник распространения... Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Напомним, что армия Израиля (ЦАХАЛ) в 2018 году впервые официально признала факт того, что в 2007 году разбомбила предполагаемый секретный ядерный реактор, расположенный в городе Дейр-эз-Зор в северо-восточной части Сирии. Этот проект якобы находился на финальной стадии разработки. В настоящее время МАГАТЭ хочет вернуться на этот объект с инспекцией. Рафаэль Гросси назвал реакцию со стороны новых властей Сирии по ситуации конструктивной.

