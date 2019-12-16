Лжеминера из Петербурга отпустили на свободу

Иван Найденов может пройти не по уголовной, а административной статье.

Из СИЗО выпустили фигуранта расследования о серии ложных минирований. С соответствующей инициативой ранее выступил прокурор. По мнению экспертов, действия 26-летнего Ивана Найденова на данный момент не попадают под уголовную статью. Ранее он сообщил в правоохранительные органы о 11 эпизодах с "бомбами". Это связано с тем, что статья 207 УК РФ говорит об ответственности за сведения о якобы готовящихся взрывах и поджогах. Уроженец Сызрани же заявлял о терактах уже совершенных.

Юристы напомнили, что мужчина все еще может получить административное наказание.Оно связано со статьей 19.13 КоАП. Там идет речь о заведомо ложной информации, при котором происходит вызов спецслужб. Найденов может получить несколько штрафов, но не станет судимым.

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Фото: Piter.tv

