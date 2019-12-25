План эвакуации в Петербурге рассорил родителей и школы

В ситуации просят разобраться в РОНО.

Петербургские родители оказались недовольны мерами эвакуации школ. В Пушкинском районе ученикам пришлось около получала гулять вокруг заведения, пока его не проверили на наличие взрывных устройств. Инцидент произошел в Пушкинском районе города. О нем сообщила "Фонтанка.ру". В результате недовольные жители обратились в РОНО с требованием проверки.

Речь идет об утреннем инциденте, который произошел во вторник, 4 февраля. По Центральном улице в Пушкина "минеры" сообщили о бомбе в школе под номером 297. Педагоги вывели детей на улицу в сменной обуви. Многие из учеников замерзли. Несовершеннолетним запретили заходить внутрь школы. Многих выталкивали обратно на улицу.

Один из школьников заявил, что его лично выгоняла на мороз директор 511 школы Лариса Короваева. При этом петербурженка заявила, что у нее ведется учебный процесс, а дети "еще не синие". Мать другого шестиклассника пояснила, что поведение руководства данной школы она может охарактеризовать как хамское. Сама Короваева заявила, что было принято решение разместить учеников на время проверки в актовом зале. Однако туда сначала начали пускать тех, кого "минирование" застало во время физкультуры и младшеклассников ( до шестого класса). Старшеклассников попросили задержаться на улице. Когда пришло их время, появились сведения о том, что они могут вернуться в школу.

Ранее Piter.tv писал о том, что неизвестные угрожают взорвать районные суды Петербурга.

Фото: Piter.tv

