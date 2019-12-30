Отметим, что это уже 15-й случай "минирований" с начала года.

В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что петербургские школы и детсады получили "взрывные" письма. Об этом сообщает объединённая пресс-служа городских судов.

Известно, что в настоящий момент школы и детские сады эвакуируют. Персонал и дети выходят на морозные улицы. Сообщения о минировании получили Красногвардейский, Петродворцовый, Колпинский и Петроградский суды. Ведомства также ждёт эвакуация.

Отметим, что с начала года это уже 15-й день "минирований".

Ранее мы сообщали о том, что задержан петербуржец, притащивший труп в заброшенный дом на Римского-Корсакова.

Фото:pixabay