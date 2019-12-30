Задержан петербуржец, притащивший труп в заброшенный дом на Римского-Корсакова

ВОзбуждено уголовное дело.

Полиция Петербурга задержала подозреваемого, который притащил труп человека в заброшенный дом на проспекте Римского-Корсакова, 22. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. Известно, что мужчина пытался спрятать тело на территории казарм Морского гвардейского экипажа.

Убийство могло произойти еще летом 2019 года. Тогда 44-летний местный житель выпивал с товарищем. Они вместе сначала избили еще одного собутыльника, а после упаковали его труп в одеяло и полиэтиленовый пакет. Затем сверток зафиксировали кабелем.

На данный момент личность погибшего не установлена. Ведутся следственные мероприятия. Оперативники возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть по неосторожности. В полиции решают вопрос об аресте предполагаемого преступника.

Ранее Piter.tv писал о том, что в туалете на Ладожском вокзале нашли труп мужчины.

Фото: Piter.tv

