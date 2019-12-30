В туалете на Ладожском вокзале нашли труп мужчины

На теле умершего обнаружили признаки насильственной смерти.

В Петербурге задержали сотрудника охранного предприятия, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который привел к смерти потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного отдела на транспорте Северо-Западного управления СК РФ.

Инцидент произошел осенью 2019 года, однако подозреваемого задержали только сейчас. Согласно материалам дела, в общественном туалете на Ладожском вокзале нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Умерший пролежал в туалете несколько дней.

Следователи и сотрудники транспортной полиции объединились в поисках преступника. Вначале они установили хостел, где проживал погибший мужчина. Затем правоохранители провели опрос работников гостиницы и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что в хостеле сработала тревожная сигнализация. На вызов приехал сотрудник охранного предприятия. Он поссорился с одним из постояльцев – мужчина был пьян и отказывался покидать помещение.

Подозреваемого задержали на этой неделе. В ходе допрос он признался в совершении преступления и рассказал, что несколько раз ударил потерпевшего резиновой палкой в пылу ссоры.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV