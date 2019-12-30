В Петергофе с погоней задержали пьяного лихача на каршеринге

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобное нарушение.

В Петродворцовом районе Петербурга полицейские с погоней задержали 28-летнего мужчину, который находился за рулем каршеринга в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 28 января около 23:30. У дома №14/11 на улице Константиновской в Петергофе инспекторы ДПС потребовали остановиться водителя арендованного автомобиля марки Renault Kaptur. Мужчина, проигнорировав требование правоохранителей, попытался скрыться. В ходе погони стражи порядка задержали нарушителя. Выяснилось, что он сел за руль, будучи в нетрезвом состоянии. От медицинского освидетельствования задержанный отказался.

В ходе проверки стало известно, что водитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД. По факту случившегося возбуждено дело. Пьяному лихачу избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее мы писали, что суд на год ограничил свободу петербурженке, сбившей мотоциклиста.

Фото: Piter.TV