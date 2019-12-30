Суд на год ограничил свободу петербурженке, сбившей мотоциклиста

Пострадавшему ампутировали стопу после аварии.

Петербурженку привлекли к ответственности за нарушение ПДД. которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом 21 января сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Как было установлено, будучи за рулем автомобиля, Наталья Кучнер не уступила дорогу мотоциклисту. В результате столкновения он получил серьезные травмы, что привело к ампутации стопы.

Подсудимая получила один год ограничения свободы, она не сможет управлять авто. Кроме того, Кучнер заплатит миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургского вербовщика террористов заключили под стражу.

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