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Суд на год ограничил свободу петербурженке, сбившей мотоциклиста
Сегодня, 20:05
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nadezhda_sib

Суд на год ограничил свободу петербурженке, сбившей мотоциклиста

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Пострадавшему ампутировали стопу после аварии.

Петербурженку привлекли к ответственности за нарушение ПДД. которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом 21 января сообщила пресс-служба городской прокуратуры. 

Как было установлено, будучи за рулем автомобиля, Наталья Кучнер не уступила дорогу мотоциклисту. В результате столкновения он получил серьезные травмы, что привело к ампутации стопы. 

Подсудимая получила один год ограничения свободы, она не сможет управлять авто. Кроме того, Кучнер заплатит миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургского вербовщика террористов заключили под стражу

Фото: pixabay.com 

Теги: дтп, мотоциклист, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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