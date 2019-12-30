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В заброшенном доме в центре Петербурга обнаружили "запакованный" труп
Сегодня, 18:28
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arteliseev

В заброшенном доме в центре Петербурга обнаружили "запакованный" труп

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Возраст убитого было невозможно определить.

Издание 78.ru сообщило, что в заброшенном доме № 22 на проспекте Римского-Корсакова в Адмиралтейском районе Петербурга нашли тело неизвестного. 

Тело было завернуто в простыню и плед, перетянуто электропроводом, а на ногах и голове одеты полиэтиленовые пакеты. По всей видимости, труп лежал там очень давно — возраст не удалось определить. 

Сейчас ужасающая находка в морге, специалисты проводят необходимую экспертизу и устанавливают причину смерти. 

Ранее мы писали, что на борту самолета рейса Челябинск-Москва умер пассажир.

Фото: pxhere.com

Теги: петербург, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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