В заброшенном доме в центре Петербурга обнаружили "запакованный" труп

Возраст убитого было невозможно определить.

Издание 78.ru сообщило, что в заброшенном доме № 22 на проспекте Римского-Корсакова в Адмиралтейском районе Петербурга нашли тело неизвестного.

Тело было завернуто в простыню и плед, перетянуто электропроводом, а на ногах и голове одеты полиэтиленовые пакеты. По всей видимости, труп лежал там очень давно — возраст не удалось определить.

Сейчас ужасающая находка в морге, специалисты проводят необходимую экспертизу и устанавливают причину смерти.

Ранее мы писали, что на борту самолета рейса Челябинск-Москва умер пассажир.

Фото: pxhere.com