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Люксембург заявил, что руководство ХАМАС находится не в Газе

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По словам главы МИД, ужасы нападения на Израиль не должны повториться.

Руководство радикального палестинского движения ХАМАС находится не в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на заседание Совета ЕС.

По его словам, ужасы нападения на Израиль, которое произошло 7 октября, не должны повториться. Он также отметил, что нужно стремиться к поиску дипломатического решения и вести переговоры с другими странами.

Мы должны добиваться дипломатического решения, переговоров. Я знаю, что нельзя вести переговоры с ХАМАС, но можно вести переговоры, например, с Катаром.

Жан Ассельборн, глава МИД Люксембурга

Ранее еврокомиссар назвал ситуацию в Газе катастрофической

Видео: European Commission

 

Теги: жан ассельборн, люксембург, сектор газа, хамас
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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