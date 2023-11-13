Еврокомиссар назвал ситуацию в Газе катастрофической

Янез Ленарчич рассказал о важности работы в регионе с гуманитарными паузами.

Европейский комиссар по кризисным ситуациям Янез Ленарчич заявил, что ситуация в секторе Газа сложилась "катастрофическая" и становится только хуже для палестинского анклава. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в ходе выступления перед журналистами перед начало рабочей встречи министров по иностранным делам Евросоюза в Брюсселе. Чиновник полагает, что для улучшения обстановки требуется отправить на территорию "гораздо большее" количество гуманитарной помощи, а также распределить ее по всей Газе во время гуманитарных пауз.

Во-первых, необходимо впускать в сектор гораздо больше грузовиков с гуманитарной помощью, во-вторых, эта помощь затем должна быть распределена по всему сектору Газа, где в ней нуждаются. Третье: необходимо доставить в сектор топливо – больше половины больниц прекратили работу из-за его нехватки. Янез Ленарчич, еврокомиссар

Эксперт добавил, что гуманитарные паузы "необходимо объявить как можно скорее", а также определить их точные временные промежутки. Янез Ленарчич указал на то, что сейчас ситуация далека от установления таких пауз. При этом страны-члены ЕС будут поддерживать любую возможность по доставке гумпомощи в Газу, включая морские коридоры.

ЕК не обнародует предложения по новым санкциям против России на этой неделе.

Фото и видео: European Commission