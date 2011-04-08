ЕК не обнародует предложения по новым санкциям против России на этой неделе

Эрик Мамер рассказал, что дискуссии по теме еще ведутся.

Европейская комиссия не собирается обнародовать предложения по 12-му пакету антироссийских санкций так как на этой неделе, дискуссии по вводимым запретам и ограничениям все еще продолжаются. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель ЕК Эрик Маммер. Чиновник ответил на вопросы со стороны европейских СМИ. Спикер заметил, что пункты о санкционном пакете появятся позже в текущем месяце.

Он не появится сегодня, но мы, конечно, проинформируем вас, как только он должен будет появиться… Иногда подготовка санкций занимает больше времени, чем ожидалось, дискуссии продолжаются, мы надеемся представить его в ближайшее время. Эрик Мамер, сотрудник ЕК

В ответ на уточняющий вопрос журналистов о сроках появления предложения Эрик Мамер выразил надежду, что это произойдет "в ближайшее время в ноябре, а не в декабре.

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Фото и видео: European Commission