Люксембург первым в мире сделал общественный транспорт бесплатным

В Люксембурге с 29 февраля ввели новую меру по борьбе с пробками – общественный транспорт в герцогстве стал полностью бесплатным, как для местных жителей, так и для приезжих. Плату отменили за проезд почти на всех видах транспорта, включая автобусы, трамваи и поезда.
Всего реформа обошлась в 41 миллион евро, который планируется изыскать за счет налогов.
Всего в Люксембурге проживает более 600 тысяч человек, а численность населения в столице растет из-за того, что туда приезжают на работу на автомобилях жители Германии и Франции.
Мы также сообщали о том, что общественный транспорт в Петербурге станет менее доступным после реформы. Об этом узнала депутат ЗакСа от "Партии Роста" Оксана Дмитриева.
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