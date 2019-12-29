Люксембург первым в мире сделал общественный транспорт бесплатным

Ранее эта мера распространялась только на детей и студентов.

В Люксембурге с 29 февраля ввели новую меру по борьбе с пробками – общественный транспорт в герцогстве стал полностью бесплатным, как для местных жителей, так и для приезжих. Плату отменили за проезд почти на всех видах транспорта, включая автобусы, трамваи и поезда.

Всего реформа обошлась в 41 миллион евро, который планируется изыскать за счет налогов.

Всего в Люксембурге проживает более 600 тысяч человек, а численность населения в столице растет из-за того, что туда приезжают на работу на автомобилях жители Германии и Франции.

Мы также сообщали о том, что общественный транспорт в Петербурге станет менее доступным после реформы. Об этом узнала депутат ЗакСа от "Партии Роста" Оксана Дмитриева.