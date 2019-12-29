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Люксембург первым в мире сделал общественный транспорт бесплатным

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Ранее эта мера распространялась только на детей и студентов.

В Люксембурге с 29 февраля ввели новую меру по борьбе с пробками – общественный транспорт в герцогстве стал полностью бесплатным, как для местных жителей, так и для приезжих. Плату отменили за проезд почти на всех видах транспорта, включая автобусы, трамваи и поезда.

Всего реформа обошлась в 41 миллион евро, который планируется изыскать за счет налогов. 

Всего в Люксембурге проживает более 600 тысяч человек, а численность населения в столице растет из-за того, что туда приезжают на работу на автомобилях жители Германии и Франции. 

Мы также сообщали о том, что общественный транспорт в Петербурге станет менее доступным после реформы. Об этом узнала депутат ЗакСа от "Партии Роста" Оксана Дмитриева.

Теги: люксембург, транспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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