Россиянка обыграла в Нью-Йорке Фернандес.

Российская представительница Людмила Самсонова вышла в третий круг US Open. В рамках второго этапа международного соревнования в Нью-Йорке, которое считается завершающим сезон серии турниров Большого шлема, спортсменка обыграла на корте канадскую оппонентку Лейлу Фернандес. Результат матча составил 6:3, 7:6 (7:3). Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. Следующей соперницей россиянки на Открытом чемпионате СшА станет сербская представительница Александра Крунич, которая обошла по очкам чешку Барбору Крейчикову со счетом 2:6, 6:4, 6:2.

Российская теннисистка Самсонова вышла во второй круг US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships