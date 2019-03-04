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Людмила Самсонова вышла в третий круг US Open

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Россиянка обыграла в Нью-Йорке Фернандес.

Российская представительница Людмила Самсонова вышла в третий круг US Open. В рамках второго этапа международного соревнования в Нью-Йорке, которое считается завершающим сезон серии турниров Большого шлема, спортсменка обыграла на корте канадскую оппонентку Лейлу Фернандес. Результат матча составил 6:3, 7:6 (7:3). Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. Следующей соперницей россиянки на Открытом чемпионате СшА станет сербская представительница Александра Крунич, которая обошла по очкам чешку Барбору Крейчикову со счетом 2:6, 6:4, 6:2.

Российская теннисистка Самсонова вышла во второй круг US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships

Теги: us open, людмила самсонова, открытый чемпионат сша, турнир большого шлема
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

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