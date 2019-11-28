Американка Луна Феннер приехала в Петербург для второго этапа лечения лица

Весь процесс лечения займет около двух месяцев.

Американская девочка Луна Феннер, которой в 2021 году краснодарские врачи удалили крупное новообразование на лице, прибыла в Санкт-Петербург для продолжения лечения.

Как сообщила ТАСС пластический хирург, доктор медицинских наук Ольга Филиппова, на этом этапе девочке предстоит операция по восстановлению кожи в центральной зоне лица. Год назад врачи уже удалили Луне рубцы с периферических отделов лица, и теперь планируют имплантировать тканевые экспандеры в здоровую кожу, чтобы заместить рубцы в центральной, наиболее эстетически значимой зоне. По словам Филипповой, вся центральная часть лица у Луны сначала была поражена невусом, а затем рубцами, поэтому медики используют все доступные здоровые участки кожи для реконструкции.

Перед операцией ребенку предстоит пройти комплексное обследование, включая анализы и осмотры у педиатра, онколога и офтальмолога, после чего консилиум врачей примет окончательное решение по плану лечения. В ходе предстоящих процедур планируется установить три экспандера — один на лбу и два в околоушно-жевательной области, что позволит растянуть здоровую кожу для последующей пластики. Параллельно врачи проведут пластику века на втором глазу, полностью удалив рубцы и выполнив пересадку кожи.

Весь процесс лечения займет около двух месяцев. Напомним, что история Луны Феннер получила широкую известность - американские врачи не смогли помочь девочке с редким заболеванием кожи, и ее семья обратилась за помощью в Россию, где медики уже провели первый успешный этап лечения.

Ранее Piter.TV сообщал, что девочка в "маске Бэтмена" из США выписана из клиники в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Гигантский Невус | Лечение