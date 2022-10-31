Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Он набрал 50,9% голосов избирателей.

Бывший президент Бразилии Лула да Силва победил на выборах главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Верховного избирательного суда страны.

По итогам выборов да Силва набрал 50,9% голосов. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару получил 49,1% голосов избирателей. Всего в голосовании приняли участие 118,55 млн избирателей.

Отметим, что Лула да Силва был президентом Бразилии с 2003-го по 2011 года. Нынешний глава государства Жаир Болсонару занимает пост с 2019 года.

Ранее Болсонару заявил, что Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией.

Видео: YouTube / Lula