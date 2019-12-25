Болсонару: Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией

Он уточнил, что речь идет о вопросах удобрений.

Президент Бразилии Жаир Болсонару высказался о необходимости сотрудничать с Россией. Об этом он сообщил журналистам. Его слова приводит "РИА Новости".

Болсонару отметил, что Бразилии необходимо сотрудничать с Россией по вопросу удобрений. Он напомнил, что в феврале общался с российским лидером Владимиром Путиным о вопросе поставок дизеля и других темах.

Также президент Бразилии отметил, что если будет какая-то информация о новых возможных соглашениях с Москвой, ее озвучат.

Ранее Болсонару заявил, что знает решение конфликта на Украине.

Фото: jornaldacidadeonline.com.br