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Болсонару: Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией
Сегодня, 8:44
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Болсонару: Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией

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Он уточнил, что речь идет о вопросах удобрений.

Президент Бразилии Жаир Болсонару высказался о необходимости сотрудничать с Россией. Об этом он сообщил журналистам. Его слова приводит "РИА Новости".

Болсонару отметил, что Бразилии необходимо сотрудничать с Россией по вопросу удобрений. Он напомнил, что в феврале общался с российским лидером Владимиром Путиным о вопросе поставок дизеля и других темах.

Также президент Бразилии отметил, что если будет какая-то информация о новых возможных соглашениях с Москвой, ее озвучат.

Ранее Болсонару заявил, что знает решение конфликта на Украине.

Фото: jornaldacidadeonline.com.br

Теги: жаир болсонару, президент бразилии, россия, сотрудничество
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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