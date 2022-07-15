Лидер Бразилии расскажет о своем плане украинскому коллеге во время звонка.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что знает решение конфликта на Украине. Соответствующее заявление глава латиноамериканского государства сделал в эфире местного телеканала CNN. По словам политика, он обсудит свое предложение с украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом спикер намекнул прессе на капитуляцию Аргентины в конфликте с Великобританией вокруг принадлежности Фолклендских островов.

Я передам ему свое видение, я в него верю. Я знаю, каким будет решение в этом случае, но не буду забегать вперед. Жаир Болсонару, президент Бразилии

Болсонару во время брифинга со СМИ привел аналогию с конфликтом вокруг Фолклендских островов, в котором военнослужащие аргентинской армии капитулировали после высадки британского десанта. Инцидент произошел в 1982 году. Глава Бразилии напомнил, что в текущих реалиях "к этому идет". При этом политик выразил сожаление о том, что в жизни есть то, что может причинить боль и вред, однако это необходимо понимать. Телефонный звонок с Владимиром Зеленским лидер Бразилии планирует провести 18 июля.

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Фото и видео: CNN Brazil