"Зенит" рассказал о подписании контракта с защитником Родригао

Родригао стал восьмым бразильцем в составе петербургского клуба.

В четверг, 7 июля, "Зенит" объявил о подписании контракта с центральным защитником "Сочи" Родригао. Он рассчитан на три года и предусматривает автоматическое продление еще на один год.

Родригао стал восьмым бразильцем в составе петербургского клуба. Стоимость трансфера не назвали.

Родригао родился 11 сентября 1995 года в столице Бразилии, Бразилиа. Он является воспитанником "Атлетико Минейро". По данным портала Transfermarkt, стоимость бразильца оценивается в 3,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv