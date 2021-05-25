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"Зенит" рассказал о подписании контракта с защитником Родригао
Сегодня, 21:34
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"Зенит" рассказал о подписании контракта с защитником Родригао

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Родригао стал восьмым бразильцем в составе петербургского клуба.

В четверг, 7 июля, "Зенит" объявил о подписании контракта с центральным защитником "Сочи" Родригао. Он рассчитан на три года и предусматривает автоматическое продление еще на один год. 

Родригао стал восьмым бразильцем в составе петербургского клуба. Стоимость трансфера не назвали. 

Родригао родился 11 сентября 1995 года в столице Бразилии, Бразилиа. Он является воспитанником "Атлетико Минейро". По данным портала Transfermarkt, стоимость бразильца оценивается в 3,5 млн рублей. 

Фото: Piter.tv

Теги: защитник, зенит, родригао
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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