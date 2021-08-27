Лукашенко жестко раскритиковал белорусских хоккеистов после поражения от Польши

В Белоруссии назвали неудовлетворительными результаты местных спортменов.

Белорусский президент Александр Лукашенко жестко раскритиковал хоккеистов после поражения от Польши. Политик указал на существенные недостатки в развитии спорта высоких достижений.

Физкультура есть, а большого спорта нет, потому что не продумано...А то мы поехали и "удивили" весь мир в Токио со знаком минус и финансируем...Вокруг должна жизнь кипеть, коль вложили деньги. А то будем, как вчера "великие" хоккеисты. А ты им деньги, деньги, деньги. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава государства уточнил, что олимпийская команда Минска также неудовлетворительно выступила в Токио. Ранее на это обратили внимание министр спорта Белоруссии и глава правительства. Лукашенко усомнился в том, что республиканская компания "Беларуськалий" должна так масштабно спонсировать в Петриковской районе футбол или хоккей.

Лукашенко прибыл на запуск Петриковского ГОК "Беларуськалия".

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