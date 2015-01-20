Лукашенко прибыл на запуск Петриковского ГОК "Беларуськалия"

Глава Белоруссии оценил новый рудник.

Президент Александр Лукашенко прибыл на запуск Петриковского горно-обогатительного предприятия "Беларуськалия". Политика сопровождали трудовой коллектив производства, главы государственных структур и члены правительства. Руководитель республики провел символический запуск предприятия за счет нажатия на пульте кнопки проходческого комбайна.

Проект реализован благодаря вложениям в 1,5 млрд долларов. К строительству ГОП компания приступила около десяти лет назад. К началу августа 2021 года рудник смог выдать порядка 1,4 млн тонн руды. Сейчас ведется достройка объектов трех новых очередей.

Лукашенко заметил, что для белоруссии сегодня был исторический день. Он напомнил, что компания "Беларуськалий" считается одной ведущих и самых надежных игроков на рынке удобрений.

В Белоруссии выпустили первый коньяк собственного производства.

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