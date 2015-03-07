В Белоруссии призвали "не проспать" попытки разделить страну и церковь.

Александр Лукашенко заявил об угрозе церковного раскола в Белоруссии. Слова главы государства привели журналисты Telegram-канала "Пул Первого". Политик рассказал на заседании с представителями духовенства в Жировичском мужском монастыре о том, что противники Минска стремятся объявить об автокефалии местной православной церкви.

Письма пошли в Константинополь, к нашему патриарху, он об этом мне говорил, да и тут мы уже видим этот разворот. Наталье Ивановне Кочановой я поручил, чтобы она осуществляла между государством и владыкой контакт. Чтобы мы, не дай бог, скажу по-народному, не проспали этот момент. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик полагает, что Белоруссия должна сохранить основное достоинство - конфессиональный мир. Сейчас на территории республики действует "Белорусская автокефальная православная церковь", основанная в начале 90-ых годов священниками, которые были лишены сана в РПЦ. Однако большинство православных граждан посещают храмы Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ).

Задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест.

Видео: Telegram/Пул Первого