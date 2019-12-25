Сейчас девушка находится одна в съемной квартире в Минске.

Задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест. Об этом сообщили журналисты BBC со ссылкой на семью фигурантки расследования. Для родителей девушки такое решение белорусских властей стало шокирующим.

Мы находимся в шоке. Сергей Дудич, отчим Софьи

В настоящее время подозреваемая в экстремистской деятельности россиянка находится в съемной квартире на территории Минска. Она живет одна.

Напомним, что Сапегу поймали местные правоохранители 23 мая, когда в аэропорту Минска экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair. Борт летел из Афин в Вильнюс, но сел в Белоруссии из-за сообщения о минировании. Впоследствии данные о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Однако в самолете летел основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по нескольким частям, включая организацию массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с белорусом была задержана его девушка Софья Сапега.

Отец Софьи Сапеги обратился к Лукашенко с просьбой о помиловании.

Фото: Telegram/Желтые сливы