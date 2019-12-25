Задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест. Об этом сообщили журналисты BBC со ссылкой на семью фигурантки расследования. Для родителей девушки такое решение белорусских властей стало шокирующим.
Мы находимся в шоке.
Сергей Дудич, отчим Софьи
В настоящее время подозреваемая в экстремистской деятельности россиянка находится в съемной квартире на территории Минска. Она живет одна.
Напомним, что Сапегу поймали местные правоохранители 23 мая, когда в аэропорту Минска экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair. Борт летел из Афин в Вильнюс, но сел в Белоруссии из-за сообщения о минировании. Впоследствии данные о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Однако в самолете летел основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по нескольким частям, включая организацию массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с белорусом была задержана его девушка Софья Сапега.
Отец Софьи Сапеги обратился к Лукашенко с просьбой о помиловании.
Фото: Telegram/Желтые сливы
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