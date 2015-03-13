Лукашенко заявил о возникновении новых рисков на западе Союзного государства

В Белоруссии завершился этап военных учений "Запад-2021".

Белорусский президент Александр Лукашенко участвует в военных учениях "Запад-2021". Политик прибыл на военные маневры, которые проводятся на территории республики. В мероприятии принимают участие российские силы. После наблюдения за этапом совместных учений глава государства выступил перед прессой.

Это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России. Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств - членов ОДКБ. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что военные учения "Запад-2021" проводятся совместно Россией и Белоруссией с 10 по 16 сентября. Манёвры организуются на территории обеих стран. Одним из самых важных мероприятий проходят на полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами. Там задействованы 12 500 российских и 50 казахстанских военнослужащих. В Минске напомнили, что все учения носят исключительно оборонный характер и направлены на отработку взаимодействия в рамках Союзного государства.

Ту-22М3 ВКС России отработали бомбометание в рамках учений "Запад-2021".

Фото и видео: Telegram / Пул Первого