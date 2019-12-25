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Ту-22М3 ВКС России отработали бомбометание в рамках учений "Запад-2021"
Сегодня, 11:57
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Ту-22М3 ВКС России отработали бомбометание в рамках учений "Запад-2021"

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Маневры проводились на белорусском полигоне Ружанский.

Российские экипажи ракетоносцев Ту-22М3 Воздушно-космических сил отработали бомбометание в рамках учений "Запад-2021". Мероприятия проводились на территории полигона Ружанский в Белоруссии. Более 20 судов отработали использование авиационных средств поражения.

Эксперты рассказали, что военные отработали план, согласно которому  была обнаружена группировка условного противника. Установлен аэродром с комплексами. За разведку местности отвечали экипажи минских Су-30СМ. После этого пилоты штурмовой, бомбардировочной и истребительной  бригад вместе с ударными вертолетами атаковали позиции врага с применением авиационных средств ликвидации.

Бомбометание по наземным целям провели в том числе и экипажи самолетов Ту-22М3 дальней авиации ВКС России.

пресс-служба Минобороны России

Военнослужащие Беларуси и России успешно поразили все мишени. На полигоне было сброшено в общей сложности 50 воздушных бомб, 130  неуправляемых ракет и 850 снарядов с калибром 30 миллиметров.

Атомная подлодка "Орел" выполнила стрельбу ракетой "Гранит" в Баренцевом море.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: белоруссия, бомбометание, военные учения, вск россии, запад-2021, ружанский, ту-22м3
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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