Атомная подлодка "Орел" выполнила стрельбу ракетой "Гранит" в Баренцевом море

Крылатая ракета успешно поразила цель.

Атомная подлодка "Орел" выполнила стрельбу "Гранитом" в Баренцевом море. Об этом рассказали представители пресс-службы Северного флота России. С борта подводного ракетного крейсера проекта 949А ("Антей") была запущена противокорабельная крылатая ракета.

Стрельба противокорабельной крылатой ракетой "Гранит" была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника. пресс-служба Северного флота РФ

Военные рассказали, что цель была успешно ликвидирована. Она находилась на расстоянии свыше сотни километров от точки запуска ракеты. Руководство отметило высокий профессионализм и военно-морскую выучку экипажа.

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Фото: Piter.tv