Минобороны РФ: на "Запад-2021" впервые провели ночью массовое десантирование

Маневры проводились в Псковской области.

В Минобороны России заявили о том, что на учениях "Запад-2021" впервые провели ночью массовое десантирование. Мероприятия проводятся на территории Псковской области. Операции выполняются на полигонах Струги Красные.

Впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие уточнили, что в маневрах принимали участие 20 военно-транспортных самолета Ил-76. Экипажи совершили одновременную выброску воздушно-десантных подразделений. Парашютисты спустились с высоты от 600 до 4000 метров. Прикрытие солдат выполняли пилоты истребителей Су-30СМ и вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-50. Воздушный строй самолетов контролировался с борта средств дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.

Истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

Фото и видео: YouTube / Минобороны России