Лукашенко заявил о риске военных провокаций на западных границах ОДКБ

Глава Белоруссии напомнил о проводимых военных учениях со стороны НАТО.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о риске военных провокаций на западных внешних границах Организации Договора о коллективной безопасности. Политик выступил в рамках саммита ОДКБ, который проводится в Душанбе.

Опасной тенденцией является обострение обстановки на западных границах ОДКБ. Расширяется военное присутствие США в Восточной Европе, наращиваются боевые возможности коалиционных формирований стран НАТО… Все это создает у наших границ условия для военных провокаций и инцидентов. Александр Лукашенко, глава Белоруссии

Глава республики уточнил, что в 2021 году НАТО провел серию военных учений на территории Украины и Прибалтики. По данным Минска, за последние пять лет маневры Североатлантического альянса около ОДКБ увеличилось более чем в два раза - до 90 крупных мероприятий ежегодно. При этом западные силы привлекают к участию от 60 до 110 тысяч военнослужащих. Лукашенко не понимает, почему при этом страны Балтии, Польша и Украина нервно реагируют на плановое белорусско-российское учение "Запад-2021". Он заметил, что маневры уже завершились, но при этом "гвалт с территории Запада до сих пор разносится по всему миру." В Белоруссии подчеркнули, что мероприятия носили исключительно оборонную направленность.

Лукашенко назвал мотив введения санкций со стороны Запада.

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