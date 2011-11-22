Глава Белоруссии призвал Запад не прикрываться надуманными поводами.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал мотив введения санкций со стороны Запада. Он принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который проводится в Душанбе. По мнению Минска, европейские страны и США лоббируют собственные экономические интересы, поэтому вводят ограничения против суверенных государств. Спикер заметил, что при этом Запад прикрывается лозунгами о защите прав человека.

Все это происходит под лозунгом борьбы за чьи-то права. Но мы прекрасно понимаем, что истинным мотивом подобных мер является неприкрытый лоббизм своих экономических, и не только, интересов. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам политика, коллективные силы Запада давят на независимые страны за счет санкций, асимметричных действия и гибридного влияния. Лукашенко уверен, что для ввода санкций используются надуманные предлоги. Он рассказал об экстренной посадке в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair, после которой страны Европы ввели запрет на использование воздушного пространства Белоруссии. Запад ввел ограничения из-за того, что спецслужбы республики задержали двух пассажиров рейса, которые обвиняются в стране по уголовным делам.

Мишустин назвал историческим одобрение РФ и Белоруссией 28 союзных программ.

Фото: Telegram / Пул Первого