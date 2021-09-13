Мишустин назвал историческим одобрение РФ и Белоруссией 28 союзных программ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими. Об этом он сообщил в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
По словам председателя российского правительства, данные соглашения выводят отношения двух государств на новый уровень.
Без преувеличения это решение можно назвать историческим <…> [Договоренности] открывают дорогу для формирования единого экономического пространства, проведения общей макроэкономической политики, дают четкие ориентиры для совместной работы в самых разных сферах.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Напомним, на прошлой неделе главы кабинетов министров России и Белоруссии одобрили 28 программ в рамках Союзного государства. Окончательное подписание должно состояться на заседании Высшего государственного совета Союзного государства с участием лидеров Белоруссии и РФ. Ожидается, что это пройдет в ноябре текущего года в Минске.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возникновении новых рисков на западе Союзного государства.
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