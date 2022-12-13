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Лукашенко заявил о растущей роли ПВО в обеспечении безопасности
Сегодня, 9:27
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Лукашенко заявил о растущей роли ПВО в обеспечении безопасности

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По его словам, в связи с последними событиями роль войск ПВО "будут только возрастать".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о растущей роли ПВО в обеспечении безопасности страны. Об этом он сообщил в поздравлении с Днем войск противовоздушной обороны, текст которого опубликовали на сайте главы государства.

Лукашенко отметил, что в связи с последними событиями вокруг Белоруссии роль и значение войск ПВО в обеспечении защиты и безопасности страны "будут только возрастать". В связи с этим, по словам президента, государство делает все возможное, чтобы в воинских частях и подразделениях была современная техника для эффективного решения боевых задач.

Знаю, что все, кому выпала особая честь служить в прославленных войсках, гордятся этим. Так должно быть и впредь. Убежден, что каждый из вас в любой обстановке готов выполнить свой долг перед страной и народом.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что с Украины в республику идет поток оружия.

Фото: aa.com.tr

Теги: александр лукашенко, пво, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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