По его словам, в связи с последними событиями роль войск ПВО "будут только возрастать".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о растущей роли ПВО в обеспечении безопасности страны. Об этом он сообщил в поздравлении с Днем войск противовоздушной обороны, текст которого опубликовали на сайте главы государства.

Лукашенко отметил, что в связи с последними событиями вокруг Белоруссии роль и значение войск ПВО в обеспечении защиты и безопасности страны "будут только возрастать". В связи с этим, по словам президента, государство делает все возможное, чтобы в воинских частях и подразделениях была современная техника для эффективного решения боевых задач.

Знаю, что все, кому выпала особая честь служить в прославленных войсках, гордятся этим. Так должно быть и впредь. Убежден, что каждый из вас в любой обстановке готов выполнить свой долг перед страной и народом. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что с Украины в республику идет поток оружия.

Фото: aa.com.tr