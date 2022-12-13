Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что с Украины в республику идет поток оружия

Глава республики рассказал о задержании террориста.

С территорию Украины в Белоруссию потоком идет оружие. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Высшего совета Союзного государства рассказал лидер республики Александр Лукашенко. Политик пожаловался на обстановку в регионе, пояснив, что на территории страны правоохранительные органы и силовики задержали террориста, который проник в Белоруссию через Россию. Далее этого боевика якобы намеревались вывезти за пределы страны нелегальным способом спецслужбы.

Вчера президенту рассказывал, что просто потоком с Украины пошло оружие. В Россию, а через Россию к нам – у нас с Украиной граница намертво закрыта. Через Брянскую, другие области пошло оружие. Александр Лукашенко, президент РФ

Лукашенко поблагодарил Россию за помощь в сфере технической разведки.

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