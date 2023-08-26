Лукашенко заявил о непричастности Минска к волне миграции

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не причастен к той волне миграции, которая движется в европейский регион, поэтому усердствовать на государственной границе с Евросоюзом не будет. Соответствующую позицию Минска огласил глава государства, который пообщался с местными журналистами. Политик заметил, что сейчас ЕС отказывается сотрудничать по теме приграничной инфраструктуры, а также вводит против соседнего государства санкции.
Сейчас осталось это окно. Мы с них мзду не берем. Но мы воевать за Европу и рвать на себе одежду не будем. В связи с той политикой, которую они проводят.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Александр Лукашенко напомнил о стене, которую Варшава построила на границе с Белоруссией. При этом власти в Варшаве не могут сказать своим гражданам о том, что эта конструкция не стала помехой для волны беженцев, хотя на самом деле ни одного мигранта эта стена не задержала. При этом польские пограничники на белорусскую территорию вытесняют мигрантов и выбрасывают туда трупы беженцев.
Лукашенко рассказал, почему польские политики представляют Минск врагом.
Фото и видео: Telegram / Пул первого
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