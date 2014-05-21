Лукашенко рассказал, почему польские политики представляют Минск врагом

Глава Белоруссии оценил попытки Варшавы сделать из Минска врага.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что польская администрация формируют из Минска образ врага и делают в этой связи громкие заявления ради того, чтобы получить преимущество на предстоящих выборах в европейской стране. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках общения с местными журналистами.

Что касается белорусской тематики в Польше, поляки должны понимать - причина только одна: им нужен какой-то внешний враг - Беларусь, Россия. Вот это враг. Не получится. Полякам мы все объясняем и объясним.. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик пояснил, что в Польше востребована белорусская тематика, а граждане соседней страны задаются рядом вопросов, которые они перенаправляют своим властям. Именно поэтому Варшава считает, что Минск следует "опустить", а затем - на этом коне вскочить в парламент и победить там.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого