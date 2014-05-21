Лукашенко: семья Пригожина не сомневается, что он погиб в авиакатастрофе

В республике рассказали о позиции семьи основателя ЧВК "Вагнер" по крушению борта в Тверской области.

Семья основателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина не сомневается в том, что он погиб в результате крушения самолета в Тверской области. Соответствующее заявление в ходе общения с местными журналистами сделал белорусский президент Александр Лукашенко.

Мы поддерживаем контакт с семьей Жени Пригожина. Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко заявил, что Литва, Латвия и Польша закрытием границ сделают хуже только себе.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого