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Лукашенко: семья Пригожина не сомневается, что он погиб в авиакатастрофе

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В республике рассказали о позиции семьи основателя ЧВК "Вагнер" по крушению борта в Тверской области.

Семья основателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина не сомневается в том, что он погиб в результате крушения самолета в Тверской области. Соответствующее заявление в ходе общения с местными журналистами сделал белорусский президент Александр Лукашенко.

Мы поддерживаем контакт с семьей Жени Пригожина. Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко заявил, что Литва, Латвия и Польша закрытием границ сделают хуже только себе.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: авиакрушение, александр лукашенко, белоруссия, тверская область, чвк вагнер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Происшествия,

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