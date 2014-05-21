Лукашенко заявил, что Литва, Латвия и Польша закрытием границ сделают хуже только себе

Глава Белоруссии рассказал о "политическом психозе" Варшавы перед выборами.

Латвия, Литва и Польша закрытием государственных границ с Белоруссией сделают хуже только себе и своим гражданам. Такое мнение в общении с местными журналистами высказал глава республики Александр Лукашенко. Политик уточнил, что власти Прибалтики боятся того, что их население будет посещать соседнюю страну.

Они боятся, что люди к нам поехали, уже под 700 тыс. за это время безвиза, и видят, как мы живем. Они в этом тренде бегут впереди паровоза, чтобы только не попали под него, хотят выпендриться. Но это же боком вылезет. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил соседним государствам о том, что Белоруссия является мирной страной, которая никаких претензий к западным соседям не имеет. Он добавил, что жители хотя жить на собственной земле, а не получить под свой контроль польски, литовские или латышские территории. В Минске считают, что сейчас в Польше происходит "политический психоз" из-за выборов, которые вскоре пройдут.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого