Лукашенко: Пригожин не просил меня обеспечивать его безопасность

Президент Белоруссии рассказал об обещаниях, данных бойцам ЧВК "Вагнер".

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что не брал на себя ответственность за безопасность основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, а тот его об этом не просил. Политик объяснил местным журналистам, что после попытки вооруженного мятежа он обсуждал с Пригожиным вопрос прекращения уголовных дел против бойцов, а также вывод их на территорию республики.

Я и нe дoлжен обеспечивать безопасность Пригoжина. Это во-первых. Вo-вторых, никогда в таком ключe разговор и не шел. "Если вы чего-то боитесь, я буду рaзговаривать с президентом Путиным, мы вaс выведем в Беларусь. Мы вам гарантируем в Белaруси полную безопасность". Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава государства добавил, что не мог обеспечить безопасность Евгения Пригожина в самолете, летевшем из Москвы в Санкт-Петербург, так как речь идет о чужой территории. Александр Лукашенко добавил, что власти из Минска на собственной земле выполнила все, что обещала бойцам ЧВК "Вагнер".

Лукашенко предложил расширить географию Форума регионов Белоруссии и РФ.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого