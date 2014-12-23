Лукашенко предложил расширить географию Форума регионов Белоруссии и РФ

Глава Белоруссии рассказал о планах на грядущее мероприятие.

Белорусский президент Александр Лукашенко считает целесообразным пригласить партнеров из других стран принять участие в Форуме регионов, проводимого в Белоруссии и России. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с членами правительственного совещания в Минске, посвященного актуальным вопросам развития Витебской области.

Надо доложить о разработанных концепциях, планах по организации и наших фишках, которые мы готовы предъявить народу. Может, пришло время пригласить к участию партнеров и из других стран? Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что что предстоящий летом 2024 года в Витебске XI Форум регионов Белоруссии и России - это еще одна площадка для новых бизнес-идей, поэтому важно со всей серьезностью подойти к подготовке мероприятия. Он добавил, что ключевой идеей события станет наука и инновации для экономического развития союза.

Лукашенко рассказал, что Путин лучше него обращается с компьютером.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого