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Лукашенко рассказал, что Путин лучше него обращается с компьютером

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Глава Белоруссии рассказал об отношении к Интернету.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни его российский коллега сами интернет-ресурсы не читают, но при этом рассказал, что Владимир Путин лучше умеет пользоваться компьютером. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках интервью с украинской оппозиционной журналисткой Дианой Панченко.

Разведка, контрразведка и прочее – куча этих материалов. В том числе "Песков Д.С." - такая папка лежит. Он отвечает за информацию из СМИ. Он (Путин – ред.) листает, читает. Потом – "Разведка".  У него даже времени не будет самому что-то тыкать, что-то самому искать, но он владеет компьютером. Я это видел сам. 

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что лично черпает информацию из разных источников, в том числе телеграм- и YouTube-каналов. При этом у него нет гаджетов, но информация из социальных сетей и онлайн-ресурсов к нему поступает через сыновей, а также пресс-секретаря Натальи Эйсмонт. Александр Лукашенко добавил, что в том случае, если в Интернете что-то будет опубликовано о нем или о Белоруссии, то эта информация будет до него доведена. 

Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и не мечтает о яхте в Монако.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, разведка
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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