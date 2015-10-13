Лукашенко заявил о готовности привиться в ногу белорусской вакциной

Президент ждет, когда завершится разработка препарата.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос о том, будет ли он вакцинироваться от коронавируса. Лидер страны отметил, что готов, но только отечественной вакциной. Об этом он сказал во время визита в Минскую клиническую больницу 20-го октября.

Лукашенко указал на то, что Путин вакцинировался "Спутником V", а Байден — Pfizer.

Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем Пиневичем (Министр здравоохранения. - Прим.): как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу — куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину — я готов, но нашу, свою белорусскую вакцину. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь.

Национальный лидер сообщил о том, что вакцинированных среди пациентов с тяжелым течением ковида в больницах менее 1%. Лукашенко также отметил, что ситуация с коронавирусом в стране немного улучшилась. Он выразил надежду на то, что страна "прорвется".



Также сегодня президент побывал в онкоцентре. Директор учреждения сообщил, что Европа может позавидовать такой централизованной работе.

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