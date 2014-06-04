Лукашенко оценил работу системы онкопомощи в Белоруссии

Также президент побывал в "красной зоне".

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил лечение пациентов с онкологией и коронавирусом. В среду, 20 октября, он побывал в клинике в Минском районе, передала пресс-служба главы Республики.

По словам директора Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергея Полякова, удалось сохранить ту систему, которая существовала при СССР, а также значительно укрепить материально-техническую базу. Поляков отметил, что такой централизованной системы нет даже в Европе, а хирургические услуги стоят в других странах дороже.

Иногда загибают такие цены, что просто жуть, понимая, что и мы не хуже их делаем эти операции. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь.

Из-за пандемии пациенты стали реже обращаться к врачам, уровень выявляемости онкозаболеваний снизился. Такая тенденция наблюдается во всем мире. Уровень летальность составляет до 42%. Универсального лекарства пока не существует. При этом ведется разработка препаратом для лечения, например, онкозаболеваний спинного и головного мозга.





После онкологического центра Лукашенко направился в Минскую областную клиническую больницу. Там развернуты 947 коек, 220 из них являются инфекционными. Клиника оказывает помощь пациентам с коронавирусом с июля 2020-го года. Президент страны побывал в "красной зоне". Медики подняли вопрос об участках для строительства жилья. Лукашенко отметил, что надо проработать бюджетные варианты строительства, чтобы цена квартир была не в тягость работникам.

Фото и видео: president.gov.by