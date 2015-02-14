Лукашенко заявил о готовности помогать России строить АЭС

По его словам, республике необходим дополнительный импульс в развитии ядерных технологий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова оказать помощь РФ по строительству атомных электростанций на ее территории. Об этом он сообщил в ходе встречи представителями российского научно-исследовательского центра "Курчатовский институт".

По словам Лукашенко, в настоящее время Белоруссии необходим дополнительный импульс в развитии ядерных технологий, включая тесное взаимоотношение с Россией в данной сфере.

Вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции. На тех станциях, которые строятся, мы можем принимать участие, не говоря уже о территории России, если будут возводиться такие атомные станции. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, Курчатовский институт оказывал помощь РБ при возведении Белорусской атомной электростанции.

Ранее Лукашенко рассказал, что второй блок БелАЭС будет введен в промышленную эксплуатацию в следующем году.

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